Bakanlıktan S-400 açıklaması

Yetkililer, ABD'de F-35 eğitiminde bulunan yaklaşık 40 pilot ve bakım ekibinin yurda dönüşleri için çalışma başlatıldığı bilgisini verdi. Yetkililer, Fransa'nın teklif ettiği bir adet SAMP-T bataryasının konuşlanacağı bölge ile ilgili, 'Güneydoğu Anadolu bölgesinde keşif çalışmaları sürüyor. Güney sınırımızda olacak' dedi. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğü girmesinden bu yana 6 aylık hizmet süresini tamamlayan 122 bin asker terhis edildi.



Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün sabah düzenlenen basın toplantısında, S-400 Hava savunma sistemi teslimatı, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge görüşmeleri, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ve terörle mücadelede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.



Toplantıda ön plana çıkan ana başlıklar şöyle:



* Son üç ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 24'ü sözde lider kadroda olmak üzere 489 terörist etkisiz hale getirildi.



* 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'ndan bugüne Irak'ın kuzeyinde 204 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 71'i ise Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde öldürüldü. Etkisiz hale getirilen 204 teröristten 177'sinin düzenlenen hava harekatlarında etkisiz hale getirilmesi, hava harekatlarının etkinliğini ortaya koydu.



FETÖ ile mücadele



* 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden bu yana TSK'da FETÖ ile mücadelede toplam 17 bin 505 personel ihraç edildi, 6 bin 245 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı.



122 bin asker terhis oldu



* Yeni askerlik sisteminin yürürlüğü girmesinden bu yana 6 aylık hizmet süresini tamamlayan 122 bin asker terhis edildi.



S-400 sevkiyatı



* S-400 birinci grup malzemelerinin sevkiyatı 30 sorti ile bugün tamamlandı. S-400 kurulum çalışmalarının başlandığın ve devam ettiğini aktaran askeri yetkililer, ikinci grup sevkiyatın da Ankara'ya yapılacağını söyledi.



F-35 tartışması: Pilotlarımızın eğitimleri donduruldu



* F-35 projesiliyle ilgili olarak askeri yetkililer, 'Türkiye'ye uçakların ve mal/hizmet teslimatının süresiz olarak askıya alındığı ve Türkiye'ye yeni iş payı verilmeyeceği belirtilmiş, Pilotlarımızın ABD'deki eğitimleri dondurulmuştur. F-35 projesinin önemli bir ortağı olan ve bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir karar ile proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır. F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır' dedi. Yetkililer, ABD'de F-35 eğitiminde bulunan yaklaşık 40 pilot ve bakım ekibiyle ilgili olarak, 'Yurda dönmeleri ile ilgili dönüş çalışmaları başlatıldı' bilgisini verdi.



SAMP-T füzeleri güneyde konuşlanacak



* Yetkililer, Fransa'nın teklif ettiği bir adet SAMP-T bataryasının konuşlanacağı bölge ile ilgili, 'Güneydoğu Anadolu bölgesinde keşif çalışmaları sürüyor. Güney sınırımızda olacak' dedi.



Güvenli Bölge



* Askeri yetkililer, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara'daki Güvenli Bölge temasları ve MSB'deki ABD-Türkiye askeri heyetlerin görüşmleriyle ilgili olarak da 'Çalışmalar önümüzdeki dönemde devam edecek. Öte yandan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları tamamlanmıştır' dedi.



Menbiç Yol Haritası



* Askeri yetkililer, Menbiç Yol Haritası'nın nihai hedefi olan YPG'nin bölgeden çıkarıldığına, ağır silahların toplandığına ve yerel yönetimin teşkiline yönelik bir tespit yapılamadığını vurguladı. Halen bölgede yaklaşık bin kadar terör örgütü mensubunun bulunduğunu kaydettiler.