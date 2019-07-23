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YKS tercih süreci başladı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün saat 09.00 itibariyle tercih süreci de başladı.

Eğitim / 23 Temmuz 2019 Salı 09:45
YKS tercih süreci başladı

Temmuz'da, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.

Tercih işlemleri, 29 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

KONTENJAN KILAVUZUNU DİKKATE ALIN

Tercih yapacak adayların, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor.

TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU MERKEZLERİNE GİTMEYİN

Tercih işlemlerinin, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlanması ve işlemin ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor. Duyuruya göre, başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. 

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