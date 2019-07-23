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TABİP yaz bilim okulu drone etkinliğinde

TABİP Bilim Yaz Okulu, ikinci gününde Altınay Teknoloji Grubu’nun misafiri oldu

Eğitim / 23 Temmuz 2019 Salı 17:09
TABİP yaz bilim okulu drone etkinliğinde

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, dünya çapında “havacılık ve uzay teknolojileri” alanında 9 ülkeden 15 öğrencinin katılımı ile devam eden TABİP Bilim Yaz Okulu, ikinci gününde Altınay Teknoloji Grubu'nun misafiri oldu. İlk olarak İstanbul Teknopark içerisindeki Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler AŞ'ye giderek çalışmaları yerinde görme fırsatı yakalayan katılımcılar, daha sonra Altınay Robot Teknolojileri San. Ve Tic. AŞ'ye giderek “Batarya Yönetim ve Geliştirme Sistemleri” hakkında yapılan sunumu ilgi ile dinledi. Laboratuvar ziyaretlerinden sonra Altınay Teknoloji Grubu'nun test sahasında son teknoloji insansız hava araçlarının(drone) canlı testlerine tanık olan grup yapılan hava gösterilerini ilgi ile takip etti.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada hayata geçirilen TABİP ile hem Türkiye'nin akademik ve bilimsel potansiyelinin dünyaya tanıtılması, hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji üretimine destek olunması amaçlandığı belirterek Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında geliştirilen portal ve diğer yazılımlar ile yeni, etkin bir akademik ve bilimsel ağ kurulması hedeflenildiği bildirildi. Bu kapsamda, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'nin sadece öğrencilere veya akademisyenlere hitap etmekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yükseköğretim kurumları ile iş çevrelerine ulaşıldığı belirtildi.


Türkiye CumhuriyetiLaboratuvarTeknolojiCumhurbaşkanlığıYunus Emre


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