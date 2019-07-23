TABİP yaz bilim okulu drone etkinliğinde

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde, Yunus Emre
Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye
Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, dünya çapında “havacılık ve uzay teknolojileri” alanında 9 ülkeden 15 öğrencinin katılımı ile devam eden TABİP Bilim Yaz Okulu
, ikinci gününde Altınay Teknoloji Grubu'nun misafiri oldu. İlk olarak İstanbul Teknopark
içerisindeki Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler AŞ'ye giderek çalışmaları yerinde görme fırsatı yakalayan katılımcılar, daha sonra Altınay Robot
Teknolojileri San. Ve Tic. AŞ'ye giderek “Batarya Yönetim ve Geliştirme Sistemleri” hakkında yapılan sunumu ilgi ile dinledi. Laboratuvar
ziyaretlerinden sonra Altınay Teknoloji Grubu'nun test sahasında son teknoloji
insansız hava araçlarının(drone) canlı testlerine tanık olan grup yapılan hava gösterilerini ilgi ile takip etti.
Yunus Emre
Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada hayata geçirilen TABİP ile hem Türkiye'nin akademik ve bilimsel potansiyelinin dünyaya tanıtılması, hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji
üretimine destek olunması amaçlandığı belirterek Türkiye
Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında geliştirilen portal ve diğer yazılımlar ile yeni, etkin bir akademik ve bilimsel ağ kurulması hedeflenildiği bildirildi. Bu kapsamda, Türkiye
Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'nin sadece öğrencilere veya akademisyenlere hitap etmekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yükseköğretim kurumları ile iş çevrelerine ulaşıldığı belirtildi.