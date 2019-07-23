Nişan'taşı' nasıl kaybetti? Arnavut kaldırımı yerine asfalt tepkisi!

Görsel açıdan oldukça sevimli ve estetik görünen ve geçmişte İstanbul'un sokaklarıyla özdeşleşen bu yollar, nostaljik değeri nedeniyle çok nadir de olsa bazı yerlerde yeniden asfaltın yerine tercih edilmesinin aksine Megakent'te tam tersine bir durum yaşanıyor. Bu sefer tartışmaların odağında İstanbul'un eski ve marka semtlerinden Nişantaşı var. Şişli Belediyesi'nin, Rumeli Caddesi’nin kuzey tarafında kalan bazı sokaklardaki kaldırım taşlarını sökerek asfalt kaplaması sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki çekiyor...



Geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan ve İstanbul'dan Anadolu'ya birçok kentte bulunan parke taşlı yollar (Arnavut kaldırımı olarak bilinir) günümüzde var olma mücadelesi veriyor. Genellikle eğilimli bölgelerde yapılan bu yol biçimi, yaya yolu değil sokaktaki yolun bizatihi kendisini ifade eder aslında. Özellikle maliyet açısından belediyelerin tercihi olan kara asfalt, bu tarihi değerin karşısındaki en büyük rakip.



İSTANBUL'LA ÖZDEŞLEŞEN TAŞLAR



Görsel açıdan oldukça sevimli ve estetik görünen bu yolların sökülüp yerine asfalt yapılıyor olması İstanbul'da son yıllarda sürekli tartışılan bir konu. Sadece İstanbul'da da değil elbette, Anadolu'daki kentlerin de gündemine oturuyor. Hatta çoğu yerde parke taşlarla kaplı yollar, nostaljik değeri nedeniyle yeniden asfaltın yerine tercih edilse de Megakent'in bazı yerlerinde tam tersine bir durum yaşanıyor.







"EKONOMİK ZARARA YOL AÇIYOR"



Geçen yıl ekim ayında Kartal Belediyesi tarafından Atalar Caddesi'nde Arnavut kaldırımının üzerine asfalt dökme çalışmaları sosyal medya ve kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Esnafın, maddi zarara uğramamak için en kısa sürede asfalt yapılması talebinin belediye tarafından yerine getirilmesi, mahalleliyi de ikiye bölmüştü. Bazı mahalle sakinleri, asfalt yapılmasından memnun olduğunu dile getirirken, bazıları da Arnavut kaldırımının sökülmemesinin ekonomik zarara yol açtığını savunmuştu.







ESKİ SEMTTE YENİ TARTIŞMA...



Aradan geçen 9 ay sonra Kartal'da yaşanan Arnavut kaldırımı tartışmalarının yeni adresi Şişli oldu. Üstelik bu tartışmaların merkezinde ise, eğlence merkezleri, gösterişli mêkanları ve dünyaca ünlü markaların mağazalarıyla Megakent'in marka semtlerinden Nişantaşı bulunuyor. Belediye, Rumeli Caddesi’nin kuzey tarafında kalan bazı sokaklardaki kaldırım taşlarını sökerek asfalt kapladı. Şişli Belediyesi'nin Nişantaşı bölgesinde başlattığı Arnavut kaldırımı yerine asfalt çalışması, Kartal'da olduğu gibi sadece çevre halkı tarafından değil gören herkes tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada başlayan tepki, kamuoyunda büyük destek gördü.







ÇEVRE SAKİNLERİ PARKE TAŞI İSTİYOR



Şişli'de çalışmayla birlikte vatandaşlar da ikiye bölündü. Kimileri sokakların tarihi kimliğinden ve nostaljik görüntüsünden uzaklaştığını savunurken, kimileri de estetik güzelliğine rağmen artık bu yolların sökülmesinin zorunlu hale geldiğini dile getirdi. Özellikle esnaf temizlik ve yağmurda oluşan çukurlar nedeniyle asfalt yanlısı olsa da bölge halkının çoğunluğu sokakların yeni haliyle Nişantaşı kimliğine zarar verdiği düşüncesinde.







'ŞİKÂYETLER ÜZERİNE ASFALTA DÖNÜŞTÜRÜLMEKTEDİR'



Şişli Belediyesi yetkililerinden tepki çeken çalışmaya ilişkin alınan bilgi ise şöyle: "Küp taşların zamanla aralarının açılması sebebiyle zemin kötü, altında ikamet eden vatandaşların oluşan ses ve titreşimlerden rahatsızlık duyması, yolda çökmelerin meydana gelmesi, araçların geçişleri sırasında yerlerinden fırlaması, taşların aralarından su sızarak binalara zarar vermesi Bedaş, İski, T.Telekom gibi alt yapı kuruluşlarının yaptıkları lokal ve genel kazılar sonucu yolların bozulması gibi nedenlerden dolayı mahalle sakinlerinin şikayet ve talepleri doğrultusunda Meşrutiyet Mah. Şair Nigar Sokak ve Baytar Ahmet sokak, Harbiye Mah. Bostan Sokak, Mim Kemal Öke Caddesi ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokaklarında taşlar sökülüp, yollar asfalta dönüştürülmektedir. Çalışmalar devam etmektedir."









