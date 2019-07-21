Türk profesörden Amerikalılara ders!

Neil Armstrong'un aya inişinin 50. yıl dönümününde Fatih Altaylı 'Teke Tek' programına, Apollo 11 projesinin yazılımcısı Prof. Dr. Arsev Eraslan'ı konuk aldı.



Eraslan, o dönem de yaşananları canlı yayında aktarırken, Amerikalılarla yaşadığını vatandaşlık krizini anlattı.



'KORKUNÇ BİR ŞEY'



Proje sürecinde kendisine bazı şartlarla ABD vatandaşlığının teklif edildiğini söyleyen Eraslan, neden kabul etmediğini şöyle anlattı;



Amerika'da Amerika vatandaşı olabilmek için Amerikan vatandaşı yemini etmek lazım. Yemin de derki senin annene bile sadakatin olmayacak Amerika'dan başka. Hiçbir krala, hiçbir devlete, hiçbir ülkeye...hiçbir şekilde sadakatın yoktur yegane senin Amerika'ya sadakatın vardır. Ben buna evet diyemedim. Babam da diyememişti. Ben de diyemedim. Çünkü korkunç bir şey.



BEN 'İMZALAMAM' DEDİM



Dediler ki olacaksın. Bir kağıt imzalayacaksın. 'Ben Amerikan vatandaşı olacağım' diye. Ben 'imzalamam' dedim. 'İmzalamasan biz seni atarız.' dediler. General dedi ki 'atamazsınız bu adam bize lazım. Başka adam yok yazılımlarla uğraşacak.' O kadar kötüydü durum.



'TÜRKLERE SADAKATIM HER ZAMAN DEVAM EDECEK'



Onun üzerine ben bir mektup yazdım ve dedim ki 'Ben Türk vatandaşıyım. Türkiye'ye sadakatım var. Amerikalıları çok severim. Fakat Türklere sadakatım her zaman devam edecek.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel