USD (Alış - Satış) : 5,63 - 5,64 EURO (Alış - Satış) : 6,33 - 6,35

Makilik alanda başladı ormana ilerliyor!

Aydın’ın Nazilli ilçesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana doğru ilerleyen yangını söndürmek için ekipler bölgeye hareket etti. Havadan müdahale edilemeyen yangın olumsuz hava şartları nedeniyle büyük tehlike oluşturuyor.

3. Sayfa / 21 Temmuz 2019 Pazar 23:07
Makilik alanda başladı ormana ilerliyor!
Video için tıklayın

Yangın saat 22:30 Nazilli'ye bağlı Kırsal Toygar mahallesi ile Esenköy mahallesi arasındaki makilik alanda başladı.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ulaşımın da güç olduğu yangını söndürmek için Orman Yangını söndürme ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu arasında kalan Karıncalıdağ'da bulunan büyük ormanlık alana doğru hızla ilerleyen yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına başladı.

Ancak yangına havadan müdahale edilememesi ve havanın aşırı rüzgarlı olması yangının daha da büyüme riskini arttırıyor. Şu anda yangın ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

EsenköyOrman Yangını


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı