EPDK'dan dikkat çeken düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, kurumun, farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin düzenlemesini tamamladığı belirtildi. Düzenlemeye göre, eklenen katkı maddelerinin akaryakıtın hangi özelliğini ne oranda iyileştirdiği kuruma raporlanacak ve farklılaştırılmış akaryakıtın tanıtımı ve tüketiciye sunumu aşamasında söz konusu raporlarda yer alan bilgilerin dışına çıkılmayacak.



Tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesini amaçlayan düzenleme kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıt satılan noktalarda, bu akaryakıtın etkilerinin hangi oranda veya aralıkta (en az ve en fazla) olduğuna ilişkin açık ve kolay anlaşılabilir metin yer alacak. Söz konusu metin EPDK'ye sunulan bilgilerle uyumlu olacak.



Akaryakıt istasyonlarında yer alacak metinde, 'Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıtla diğerleri arasında, kalite ve benzeri düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, TIR, traktör gibi araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır. Farklılaştırılmış akaryakıt sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir.' ifadelerine yer verilecek.







'UCUZU TERCİH EDİN'



Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt alınırken marka odaklı bakılmaması ve 1 kuruş dahi olsa ucuz satış yapan bayilerin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.



Avrupa'da en kaliteli akaryakıtın Türkiye'de satıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



'İstanbul'da satılan akaryakıtın kalitesi ile Hakkari'de, Sinop'ta, Kırıkkale'de satılanın kalitesi aynı. Ben kendi aracımda katkılı ürün değil, 1 kuruş da olsa ucuz olan akaryakıtı tercih ediyorum ve vatandaşlarımıza da bunu tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımız illa katkılı ürün tercih edeceklerse bayi görevlisinin yönlendirmesiyle değil, bilimsel verilere bakarak hareket etmeli. Yaptığımız düzenleme bu konuda önemli bir adım. Katkılı akaryakıtta vaatler değil, resmi belgeler ve teknik raporlar konuşacak. Vatandaşlarımız da bu bilimsel verilere göre ürün satın alacak. Katkılı ürünün vadettiği sonuçları elde edip etmediğini yine vatandaşımız takip etmeli, ona göre bayi-ürün seçimini yapmalı.'



Piyasada hali hazırda bulunan farklılaştırılmış akaryakıt, standartlara uygun akaryakıta yüzde 0,5 oranını geçmemek kaydıyla bazı katkı maddelerinin eklenmesi yoluyla elde ediliyor ve çeşitli ticari markalar altında tüketicilere sunuluyor.