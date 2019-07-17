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'Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’de Türk diplomatlara yönelik silahlı saldırıyla ilgili, "Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi. Saldırganlar Iraklı iki kişiye de saldırıyorlar. Saldırganların yakalanması için temastayız" dedi.

Güncel / 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:12
'Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırının 3 kişi tarafından düzenlendiğini belirten Çavuşoğlu, 'Saldırganlar Iraklı iki kişiye de saldırıyorlar. Hem Erbil hem Bağdat ile temas halindeyiz. Diğer taraftan Irak Dışişleri Bakanı kendisi şu anda Washington'da, saldırganların yakalanması, arkasında ne var, bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Olayın aydınlatılması için temasların sürdüğünü aktaran Bakan Çavuşoğlu, 'Kendi içimizde istihbaratımızla süreci değerlendiriyoruz. Gerekirse heyet de göndeririz tabii, tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gereken neyse onu biz yaparız. Temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda atılması gereken adımlar konusunda onlarla temaslarımız sürüyor. Böyle bire saldırı olunca ilk akla gelen terör saldırı oluyor. Yan masa iki tane de Iraklının öldürülmesi, daha doğrusu saldırıya uğraması birinin öldürülmesi, diğeri ağır bir şekilde yaralıymış, onlara yönelik de saldırı olduğu için tam detaylı bilgi vermesi için bunların ortaya çıkması gerekiyor. Bunlar ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız' ifadelerini aktardı.
Kaynak : İHA

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