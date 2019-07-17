Erdoğan'dan Erbil saldırısına ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir' açıklaması yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'de bir Türk Başkonsolos çalışanının şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



'Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.'



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