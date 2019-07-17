USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,38 - 6,39

Erdoğan'dan Erbil saldırısına ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Güncel / 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:54
Erdoğan'dan Erbil saldırısına ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir' açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'de bir Türk Başkonsolos çalışanının şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.'

Erbil'de restorana saldırı: Türk diplomat şehit oldu

ŞehitCumhurbaşkanıTwitterIrakRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı