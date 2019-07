Osman Gökçek: Bu millet dirilişi de görecek!

Ferda Yıldırım'ın sunduğu ve olan Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'in canlı yayın konuğu olduğu ‘Sürmanşet' programında darbe girişimi gecesinde yaşananlar masaya yatırıldı. Osman Gökçek o geceye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Osman Gökçek Ferda Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi öne çıkan siyasilerin bugün aktif siyasette olmadığı yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi;



O GECE MİLLET DE SOKAKTAYDI



O gece sokaklara millet de çıktı. Milletin makamı yok. Bu konuyu makamla mevki ile ilişkilendirmek yanlış olur. 15 Temmuz bahsettiğiniz isimlerin o geceki davranışları bulundukları makamla ilgili bir şey değil.



HEPSİ AYNI DAVADA MÜCADELE EDİYORLAR



Davası olan isimler vardır. Ve ölene kadar da bu ideolojilerini sürdürürler. Makamları olmadığı halde davasına göre hareket eden kişiler vardır. Ve biraz önce isimlerini saydığınız kişilerin hepsi aynı davada mücadele ediyorlar.



BİZ OSMANLI'NIN TORUNLARIYIZ



Ferda Yıldırım'ın ‘Sizin davanız nedir?' sorusuna “Biz 3 kıtaya 7 denize hükmetmiş bir ecdadın torunlarıyız” diyerek başlayan Osman Gökçek şu ifadeleri kullandı;



ECDADIN KANINI DÖKTÜĞÜ HER YERDE…



Biz ilahi kerimetullah'tan bahsediyoruz. İlahi kerimetullah'ın içerisinde Hz.Ömer'in anlayışı vardır. Biz bu şiarla hareket ediyoruz. Bizim ecdadımız gittikleri her yerde herkese eşit davranmış, gittikleri yerde köleleştirme bitmiştir.. Bizim ecdadımız inançlara saygı göstermiştir. Ecdadımızın kanını döktüğü her toprağı ben dava ediyorum. Sadece peygamberlerin yerine bir başkası gelmez. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim bir Osmanlı'dır. Bizim davamızda bunları yerine yine geleceklerdir. Benim davam budur. Bir Müslüman olarak davamızın içerisinde İslam da vardır. Davamızda gittiğimiz her yerde İslam'ın güzelliklerini anlatmak vardır.



BİZ GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ



Bizler kendimizi asla küçük görmemeliyiz. Bizler İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Bizim davamız budur. Biz Türkler olarak teknolojide, bilimde ve sanatta kendimizi geliştirmeliyiz. Bizler Türkiye olarak güçlü bir ülkeyiz.



DİRİLİŞİ DE GÖRECEKSİNİZ!



Bu gençliği ayağa kaldırmalıyız. Bakınız 15 Temmuz bir direniştir. Bir toplumun davasını yok ederek yok edebilirsiniz. Bizim davamız ise kıyamete kadar devam edecek. Biz bu mücadelede 100 sene sonra bu dediklerimin olacağı bir dünyada yaşayacağız. Kısa bir süre sonra dirilişi göreceksiniz. Bu ülkenin ruhundan bunu çıkaramazsınız.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel