Milyonlar bekliyordu! Yarın hesapta

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz’da enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler 28 Temmuz’a kadar sürecek.



MEMURA 14 GÜNLÜK FARK



Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 5 zam alacaktı. Enflasyon farkıyla bu zam yüzde 6.01’e çıktı. Memurlar her ayın 15’inde maaşını çekiyor ve zamlı maaşlar dün hesaplara yattı. Memura ayrıca 1-14 Temmuz’u kapsayan fark da yatacak. Bunun da 4-5 günde yatması bekleniyor. Örneğin öğretmen dün 260 lira zamlı maaş aldıysa, 121 lira civarında ek bir fark daha alacak.



MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?



SSK EMEKLİSİ İÇİN



Tahsis numarasının son rakamı



-9 olanlara her ayın 17’sinde



-7 olanlara her ayın 18’inde



-5 olanlara her ayın 19’unda



-3 olanlara her ayın 20’sinde



-1 olanlara her ayın 21’inde



-8 olanlara her ayın 22’sinde



-6 olanlara her ayın 23’ünde



-4 olanlara her ayın 24’ünde



-2 olanlara her ayın 25’inde



-0 olanlara her ayın 26’sında



BAĞKUR EMEKLİSİ İÇİN



Tahsis numarasının son rakamı



-9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25’inde



-3 ve 1 olanlara her ayın 26’sında



-8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27’sinde



-2 ve 0 olanlara her ayın 28’inde



20 GÜN SONRA İKRAMİYE



Memur emeklisi ise her ayın 1-5’i arasında maaş alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden henüz hesaba geçmedi. Bu ayın sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Emekliler zam ve farkın yanında ağustos ayı içerisinde bir de bayram ikramiyesi alacak. Yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi muhtemel.