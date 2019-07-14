Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Türkiye'nin son dönemlerde daha da sıklaştırdığı 'sınıra sevkiyat' hamlesi aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank ve topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Tarihinin en büyük askeri yığınaklarından birini yapan Türkiye, Suriye sınırına farklı vurucu güçlerini sevk etmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Kilis’in Elbeyli ilçesinde konuşlu bulunan askeri araçlar, fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat yüklü askeri araçlar, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki birliklere gönderildi.
60 araçlık sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.