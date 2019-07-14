Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Türkiye'nin son dönemlerde daha da sıklaştırdığı 'sınıra sevkiyat' hamlesi aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank ve topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı.