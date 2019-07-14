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Hakkari'den acı haber: 3 asker şehit

Terör saldırısında, 1 teğmen, 1 astsubay, 1 uzman çavuş şehit oldu.

Güncel / 14 Temmuz 2019 Pazar 17:27
Hakkari'den acı haber: 3 asker şehit

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez kırsalında devam eden operasyonda 3 Jandarma personeli şehit oldu, 1 Jandarma Astsubay çavuş ise yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Devam eden operasyonda; 1 Jandarma Teğmen, 1 Jandarma Astsubay, 1 Jandarma Uzman Çavuş olmak üzere 3 Jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 Jandarma Astsubay Çavuş yaralanmıştır.

OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.

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