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Barajda kaybolan 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

3. Sayfa / 14 Temmuz 2019 Pazar 10:44
Barajda kaybolan 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı

Olay, Cumartesi akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi.

Serinlemek için baraja giren yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'dan acı haber geldi.

Üç çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Baraj kenarından sabaha kadar ayrılmayan aile ve akrabalarına, sabahın ilk ışıklarıyla ilçeden halk da destek olmak için baraja gelmişti.

Orçun


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