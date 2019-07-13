Hasan Kartal yeni lüks aracıyla böyle poz verdi

Kartal'ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım epey konuşuldu. Rizespor'un başkanı, Ferrari marka aracının üzerinde böyle poz verdi.



Vedat Muriç'in transfer sürecinde uyguladığı pazarlama taktiğiyle ün yapan Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yeni bir araba satın aldı.



Otomobil tutkusuyla bilinen Kartal, lüks aracının üstüne çıkarak poz verdi. Başkan'ın bu fotoğrafı sosyal medyada günün en çok paylaşılan karelerinden biri oldu.



Rize ekibi, Kosovalı golcüyü 3.5 milyon euro (22.5 milyon TL) artı 4 futbolcu karşılığında sarı-lacivertlilere satmıştı.











