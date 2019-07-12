USD (Alış - Satış) : 5,67 - 5,68 EURO (Alış - Satış) : 6,39 - 6,40

Sıcak Haber : Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!..

İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yaşam / 12 Temmuz 2019 Cuma 08:58
İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
Foto Galeri için tıklayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

İmamoğlu, beraberindeki ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen İmamoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



Ekrem İmamoğlu, deftere şunları yazdı:

'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk

Bugün manevi huzurunuzda, 1919 yılında başlattığınız Kuvayımilliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.'

İmamoğlu, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

CumhurbaşkanıBüyükşehir BelediyesiBelediye Başkanıİsmet İnönüAnıtkabir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı