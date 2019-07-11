Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması soncu çıkan gazdan 19 personel etkilendi. Hastanenin giriş katı tahliye edildi.



Ankara Keçiören'de bulunan Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öğle saatlerinde acil servisin bulunduğu giriş katında bulunan laboratuvarda içinde kimyasal madde bulunan şişe kırıldı. Söz konusu kimyasal maddenin formaldehit olduğu öğrenildi.



Şişeden çıkan gaz, hızla koridorda yayıldı. Bunun üzerine acil servisin bulunduğu giriş katı tamamen tahliye edildi. Üst katlarda ise tahliye işlemi yapılmadı.



Gazdan etkilenerek solunum sıkıntısı yaşayanlar, sedye ve tekerlekli sandalyeler ile dışarıya çıkarıldı. Sağlık çalışanları, hastaneye sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılarak başka hastanelere götürüldü.



Olayın ardından AFAD ile birlikte UMKE ekipleri de hastaneye sevk edildi. AFAD ekipleri, kapatılan katta temizlik çalışması başlattı. Polis ekipleri de acil servisin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.







BAKANLIK: 19 PERSONEL ETKİLENDİ



Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personelin etkilendiği belirtilerek şöyle denildi:



'Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir. Laboratuvar ile aynı katta bulunan acil servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır.'







VALİLİK: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK



Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise 'Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi laboratuvarında 'formaldehit' bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen 19 personelin tedavisine devam edilmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Gerekli tedbirler alınarak temizlik çalışmalarına devam edilmektedir' ifadeleri kullanıldı.