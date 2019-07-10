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Tuzla'da etek giyip akaryakıt istasyonu soydular

Etek giyerek silahla akaryakıt istasyonunu soyan zanlılar yakalandı.

3. Sayfa / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:34
Tuzla'da etek giyip akaryakıt istasyonu soydular

Tuzla'da etek giyerek, ellerinde pompalı tüfekle akaryakıt istasyonundaki çalışanları etkisiz hale getiren soyguncular, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Önceki gece Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonuna maskeli ve pompalı tüfekle gelen 3 zanlı, çalışanları tehdit ederek kasadaki parayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şahısların kaçış istikametlerini araştırdı.

Çevrede yapılan incelemelerde polisleri fark eden iki şahıs, kaçmak isterken yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların yakalandığı alanda yapılan incelemelerde soygunda kullanılan pompalı tüfek bulundu.

Olayla bağlantısı bulunan bir şüpheli daha yakalanırken, soyguncuların üzerinden 4 bin 365 lira çıktı.

3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak : AA

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