Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye karar verir!

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan heyetle bir araya geldi. Irak heyeti görüşmeler sonrası Bakanlık'tan ayrıldı.



Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Iraklı bakanlarla yapılan görüşme için, terör örgütlerine karşı neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini ve PKK'nın tüm Irak'tan temizlenmesinde mutabık kalındığını söyledi. Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine de değinen Çavuşoğlu, 'Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir' dedi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



'ORTAK BİR KOMİTE KURMA KARARI ALDIK'



'Irak'tan PKK'nın temizlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı neler yapabiliriz bunu değerlendirdik. Bu çerçevede ortak bir komite kurma kararı aldık. Bu formatta Bağdat'ta bir kez daha görüşme konusunda hemfikir olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek.







'TÜRKİYE KARAR VERİR'



Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir. Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz. Herkes Türkiye'nin haklarına saygı duymalıdır. Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak.



'KONUŞMAYA HAKKI YOK'



Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz. Garantör olmayan ülkelerin konuşmaya hakkı yoktur. Konuşacaklarsa da tarafsız olmak zorundalar. AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor. AB'nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper.



'GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILACAK'



S-400'lerin ne zaman geleceği nereye konuşlanacağı konuşuluyor. S-400 bitmiş bir anlaşmadır. S-400'lerin nereye konuşlanacağı askerlerin işi. Biz Dışişleri olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Milli Savunma Bakanlığı gerekli teknik açıklamaları sizlerle paylaşacaktır.



'PKK'NIN TEMİZLENMESİNDE MUTABIK KALDIK'



PKK'nın tüm Irak'tan temizlenmesinde mutabık kaldık. Sadece Sincar yetmez. Burada sadece Bağdat'ın değil Erbil ve Süleymaniye'nin de işin içinde olması gerekiyor. Terör örgütleri en çok Kürt halkına zarar veriyor. Kaynak : AA

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