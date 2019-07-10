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Kapkaç dehşeti kamerada!

Bahçeşehir’de 3 şüpheli bankadan çıkan kadına kapkaç dehşeti yaşattı. Kadının çantasını kapkaç yapan şüpheliler araçla kaçmaya çalıştıkları sırada park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza nedeniyle sıkışan aracın kapılarını açamayan şüpheliler yanlarındaki silahla camları kırıp olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Kapkaççıların kaçma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
Kapkaç dehşeti kamerada!
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Olay, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, S.D. isimli kadın bankaya para yatırmak için girdi. Dökmeci bankadan çıkıp arabasına bindiği sırada yanına yaklaşan bir şüpheli çantayı çekti. Çantayı kapkaç yapan şüpheli kaçmaya başladı.

Bu sırada S.D.’de çantayı alan kapkaççının peşinden koştu.

Kapkaççı bankanın yakınında kendisi bekleyen 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca bindi. S.D. ise şüphelilerin arabasının koluna yapışarak bağırmaya başladı.

Kadının bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheliler aracı hızla sürdü. Bir anda şüphelilerin kontrolünden çıkan araç park halindeki başka bir araca çarparak sıkıştı. Sıkışan aracın kapılarını açamayan şüpheliler yanlarındaki silahla camları kırdı. Aracın camından çıkan şüpheliler yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası mağdur olan S.D. yaşananları anlatırken, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Öte yandan kapkaççıların kaçma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kaynak : İHA

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BahçeşehirKapkaçPolis Ekipleri


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