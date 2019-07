Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'ndaki değişimle ilgili konuştu

Milletimizi kandırmaya asla çalışmadık. 82 milyonun hayat seviyesini yükseltecek icraatlar ortaya koyduk. Mİlletin, emekçinin yanında yer almak lafla olmaz. Yalanla sloganla içi boş vaatle milleti kandırmay çalışmadık. Zenginliğin tabanını genişlettik. Otomotivden beyaz eşyaya her alanda üretim ve satış rekorları ortaya koyan ekonomik hareketlilik yarattı.



İHRACAT HEDEFİ 200 MİLYAR DOLAR



Şu anda ihracatta 170 milyar dolardayız. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar. Yıl sonu itibariyle bunun üzerine çıkacağız. En kısa zamanda da bu rakamı 200 milyar doların üzerine çıkaracağız. Cari açığı yıllık bazda ve dönemsel olarak hedeflerimize yakın seviyeye çektik.



Son dönemdeki dalgalanmalarla birlikte işsizlik oranının bir miktar yükseldiğinin farkındayız. İşsizliği yeniden tek haneye düşüreceğimize inanıyoruz. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle borçlanma oranımız bir parça yukarı çıksa da OECD ülkeleri arasına çok iyi bir noktadayız. Göreve egldiğimizde IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı, borcu sıfırladık. Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var. Bizim için IMF artık söz konusu değildir.



Her alanda ihtiyaç duyulan adımları atmak durumundayız. Bu vesileyle ana ormancılık faaliyetleri ve orman yangınlarıyla mücadeleden dolayı ihtiyacın geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı talebi yenilendi. Bu talebi Hazine ve Maliye Bakanımız bana iletti. Bu süreci gerçekleştirmiş oluyoruz.



"MERKEZ BANKASI PROGRAMIMIZA DAHA GÜÇLÜ DESTEK VERECEK"



Merkez Bankası'nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Bedelini kim ödeyecek siyasetçi ödeyecek. Mutluluğunu banka başındaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Verilen karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır.



'Faiz' denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor. Faiz enflasyonun anasıdır. Orada tıkanıklık vardı. Bedelini tüm ülke birlikte ödüyoruz. Bu nedenle istişare yaptık ve kararımızı uyguladık. Faizi tek haneli rakamlara indirmek zorundayız. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir.



Sırf siyasi düşüncesi nedeniyle insanları işten atmak partizanlığın en sefil ve aşağılık halidir. Hak-İş bu ideolojik sapkınlıklara zulümlere karşı mücadele ederek bu günlere gelmiştir."