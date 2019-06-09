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Kestiği ağacın altında can verdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 09 Haziran 2019 Pazar 20:03
Kestiği ağacın altında can verdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahilceylan Mahallesi İnasar mevkisinde ormanda kesim işçisi olarak çalışan 43 yaşındaki Ramazan Ateş, motorlu testereyle kestiği ağacın altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Fethiye Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Ateş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak : İHA

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