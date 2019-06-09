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Ankara sele teslim oldu!

Başkentte sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, araç sürücüleri otomobillerin içerisinde mahsur kaldı. Çankaya'da ise sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 09 Haziran 2019 Pazar 18:37
Ankara sele teslim oldu!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, bir önceki gün yaptığı sağanak yağmur uyarısı sonrasında, Başkent sağanak yağmura teslim oldu. Başta, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan ilçeleri olmak üzere birçok bölgede ana yollar su altında kalırken, yaşam durma noktasına geldi.

Sağanak yağışa hazırlıksız olarak yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı mağdur olurken, otomobil içerisinde mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye erleri ve sokakta bulunan duyarlı vatandaşlar sayesinde kurtarıldı.

'MAHSUR KALAN TAKSİCİYİ VATANDAŞLAR KURTARD'

Etimesgut'ta bulunan bir parkın önünde sağanak yağmurdan dolayı oluşan su birikintisinde yolcusuyla mahsur kalan bir taksici çevredeki vatandaşların uğraşı sonucunda kurtarıldı. Yaşanan sağanak yağmur sonrasında vatandaşlar, yolda kalan araçların içerisinde mahsur kalan bir vatandaşın olup olmadığı tek tek kontrol etti.




BİR KİŞİ HAYAINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Arslan (56), kuvvetli sağanak nedeniyle evinin önünde oluşan sele kapıldı.

Evinin 100 metre ilerisinde vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Arslan'ın bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapıldığı öğrenildi.



BAYRAMTATİLİ DÖNÜŞÜ ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

Ayrıca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin dönüşünde vatandaşlar sağanak yağmurdan dolayı durma noktasına gelen trafikte mağduriyet yaşadı.

Birden bastıran ve Başkentlileri hazırlıksız yakalayan sağanak yağmur, bazı ilçelerdeki evlerde, iş yerlerinde ve otomobillerde büyük çaplı maddi hasar oluşturdu. Öte yandan, mahsur kalan araçlara yardım eden vatandaşların yanı sıra, cep telefonuyla bu anları kaydetmeye çalışan çevredeki vatandaşlar da dikkat çekti.




 

Sağanak YağmurRamazan BayramıMeteorolojiBaşkent


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