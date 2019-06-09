Ankara sele teslim oldu!

Başkentte sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, araç sürücüleri otomobillerin içerisinde mahsur kaldı. Çankaya'da ise sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, bir önceki gün yaptığı sağanak yağmur uyarısı sonrasında, Başkent sağanak yağmura teslim oldu. Başta, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan ilçeleri olmak üzere birçok bölgede ana yollar su altında kalırken, yaşam durma noktasına geldi.
Sağanak yağışa hazırlıksız olarak yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı mağdur olurken, otomobil içerisinde mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye erleri ve sokakta bulunan duyarlı vatandaşlar sayesinde kurtarıldı.
'MAHSUR KALAN TAKSİCİYİ VATANDAŞLAR KURTARD'
Etimesgut'ta bulunan bir parkın önünde sağanak yağmurdan dolayı oluşan su birikintisinde yolcusuyla mahsur kalan bir taksici çevredeki vatandaşların uğraşı sonucunda kurtarıldı. Yaşanan sağanak yağmur sonrasında vatandaşlar, yolda kalan araçların içerisinde mahsur kalan bir vatandaşın olup olmadığı tek tek kontrol etti.