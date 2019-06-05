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Meteoroloji’den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Güncel / 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:02
Meteoroloji’den sağanak uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

YozgatDoğu AnadoluDoğu KaradenizKaradenizEskişehir


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