Moskova'da Ramazan Bayramı

2015 yılında açılışı yapılan ve şehrin en büyük camisi olarak bilinen Moskova Merkez Camii, bugün bir başka güzeldi...



Ramazan Bayramı'nın ilk namazını kılmak isteyen Müslümanlar, bu camiye akın etti.



Moskova'nın kalbindeki camide, namaza binlerce kişi katıldı.



RUS TV'Sİ CANLI YAYINDAYDI



Bayram namazı, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1'den canlı yayınlandı.



Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya'da, 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.

