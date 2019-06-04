Bayram namazı çıkışı dikkat çeken sözler

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldırım, 'Rabbim , sağlık, sıhhat ve sağlık içinde nice bayramlar nasip etsin. Seyahat eden kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Kurallara uyun. Biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı çok ama çok önemsiyoruz. Anadolu'ya çok sayıda hemşehrimiz gitti. Uzun bir bayram tatili. 23 Haziran'da İstanbul'a dönmeyi ihmal etmesinler. 23 Haziran'da İstanbul Bayramı var. İstanbul Bayramına tüm hemşehrilerimizi bekliyorum' dedi.



Öte yandan sosyal medya hesabından rakiplerinin bayramını tebrik etmesi sorulan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, 'Bayram herkes içindir. Seçim demokrasi bayramı demektir. Rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani bir şeydir' dedi.



Bugünü İstanbul'da geçireceğini söyleyen Yıldırım, 'Yarından itibaren il dışına çıkacağım. Sivas, Diyarbakır,Urfa ve Kastamonu'yu ziyaret edeceğim. İki gün şehir dışında olacağım' dedi.



Kaynak : İHA

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