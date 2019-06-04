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Antalya'da korkutan yangın... Müdahale ediliyor

Antalya’nın Finike ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

3. Sayfa / 04 Haziran 2019 Salı 21:10
Antalya'da korkutan yangın... Müdahale ediliyor
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Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıktı.

Yuvallar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına Finike ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki yangın söndürme helikopteri havadan müdahale etti.

Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

'EKİPLERİMİZ SABAHA KADAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK'

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 17.00 sıralarında başlayan yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Yangına karadan ve havadan müdahale ettiklerini, havanın kararmasıyla helikopterlerin çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığını aktaran Dikici, 'Makilik alandaki yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürecek. İlk başladığı ana göre rüzgarın şiddeti azaldı ancak sarp arazi çalışmaları zorlaştırıyor.' diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili de ayrıca çalışma yapılıyor. Kaynak : İHA

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