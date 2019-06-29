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Karısı yatak odasına girince şoke oldu!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde emlakçılık yapan Kenan Uzun (31), evinde kemerle boğulmuş halde bulundu. Polis ekipleri, Uzun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

3. Sayfa / 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:56
Karısı yatak odasına girince şoke oldu!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinde evine gelen Gülcan Uzun, yatak odasına girdiğinde emlakçılık yapan eşi Kenan Uzun'un boğazında kemer, hareketsiz yattığını fark etti.

Bunun üzerine Gülcan Uzun polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, kemerle boğulduğu belirlenen Uzun'un hayatını kaybettiğini saptadı. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin yaptığı araştırmada, evin kapı ve pencerelerinde herhangi bir zorlama olmadığı saptandı. Borcunun da bulunmadığı belirtilen Kenan Uzun'un intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak : İHA

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