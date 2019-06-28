CHP'li isimden İmamoğlu'na sitem: Hakkımı helal etmiyorum

Sipahi yaptığı açıklamada dikkat çeken ayrıntılara yer verdi.



Sipahi, İmamoğlunun 31 Mart'ta Maltepe'de yaptığı mitingi hatırlatarak, 'İmamoğlu 31 Mart sonrasında Maltepe mitinginde kuranı Kerim okutarak, dualar yaparak, mehter marşları çalarak İstanbulluların gönlünü fethetmeye çalıştı. 16 milyon kişiden dua istiyor. Kendini İstanbullulara emanet ettiğini söylüyoor. Ben o emaneti kabul etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum' şeklinde konuştu.



'SARAÇHANE MİTİNGİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ ANMAMASI TALİHSİZLİK'



Sipahi, İmamoğlu'nun Perşembe günü İBB önünde bir miting düzenlediğini anlatarak şunları söyledi:



'Sayın İmamoğlu İBB'nin önünde bir miting düzenledi. 15 Temmuz gecesi duvarları delik deşik olan İBB'nin önünde mitingin açık hava toplantısının yapıldığı havuzda, abdestlerini alarak şehadete yürüyen şehitlerimizi unutmadık. İmamoğlu'nun onlara dua etmemesi, helalleşmemesi talihsizlik. Çok güzel olacak demekle olmuyor.”