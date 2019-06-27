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İmamoğlu görevi devraldı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbul'un mührünü alan İmamoğlu, resmen göreve başladı.

Siyaset / 27 Haziran 2019 Perşembe 18:45
İmamoğlu görevi devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına gelerek görevi devraldı.

Görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devralan Ekrem İmamoğlu, teşekkürlerini sundu.

VALİ YERLİKAYA TEBRİK ETTİ
Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Vali Yerlikaya, '7 Mayıs'tan bu yana vekaleten ifa ettiğim İBB Başkanlığı görevini, Sayın Ekrem İmamoğlu'na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bu süre içerisinde birlikte çalıkştığımız İBB çalışanları ailesine ve tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.



'BU ŞEHRİN MANEVİYATINA SAHİP ÇIKACAĞIM'
İmamoğlu da mührü aldıktan sonra, 'İBB'nin mührünü devraldım. Biraz önce de mazbatayı almıştım. Elbette ki böyle kadim bir kente başkanlık yapmanın kutsallığını herkes biliyordur. Ama şu anda en fazla hisseden benim diye düşünüyorum. Umarım bu şehrin maneviyatına, tarihine sahip çıkacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı diliyorum.' dedi.


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