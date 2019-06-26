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Brüksel'de kritik buluşma! Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan vekiliyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde, ABD Savunma Bakanı vekili Mark Esper ile bir araya geldi.

Siyaset / 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:54
Brüksel'de kritik buluşma! Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan vekiliyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde, ABD Savunma Bakanı vekili Mark Esper ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'le bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Akar ve Esper, ana karargahta ikili bir görüşme gerçekleştiriyor.

Esper'in ABD Savunma Bakanı Vekili olarak atanmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikilinin, Türkiye-ABD arasındaki iş birliği ve başta Suriye olmak üzere güvenlik konularını ele almaları bekleniyor.

Milli Savunma BakanıSavunma BakanıBrükselSuriye


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