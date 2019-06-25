USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,54 - 6,55

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor!..

MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Eğitim / 25 Haziran 2019 Salı 11:18
MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı