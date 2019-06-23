23 Haziran seçimlerini bilen tek anket şirketi

19 Haziran'da verilerini yayınlayan KONDA, Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54 oy oranına ulaşacağını Bİnali Yıldırım'ın ise yüzde 45 oranında kalacağını açıklamıştı.



'BİLGİ KAYNAĞI KADAR GÜVENİLİRDİR'



İstanbul'da seçim süreci son buldu. İmamoğlu yüzde 54 oranına ulaştı, rakibi ise yüzde 45'te kaldı.



İki aday arasında 700 bin fark oluştu.



Sonuçları en doğru şekilde tahmin eden firma KONDA oldu.



Twitter hesabından açıklama yapan şirket, 'Her bilgi ancak kaynağı kadar güvenilirdir. KONDA verilerinin gerçek kaynağı, dürüstçe çalıştığı kanıtlanmış saha ekibimize teşekkür ederiz.' ifadelerine yer verdi.