USD (Alış - Satış) : 5,79 - 5,80 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

23 Haziran seçimlerini bilen tek anket şirketi

23 Haziran seçimlerine ilişkin anket yayınlayan KONDA, İmamoğlu'nun rakibine 9 puan fark atacağını duyurmuştu.

Siyaset / 23 Haziran 2019 Pazar 20:09
23 Haziran seçimlerini bilen tek anket şirketi

19 Haziran'da verilerini yayınlayan KONDA, Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54 oy oranına ulaşacağını Bİnali Yıldırım'ın ise yüzde 45 oranında kalacağını açıklamıştı.

'BİLGİ KAYNAĞI KADAR GÜVENİLİRDİR'

İstanbul'da seçim süreci son buldu. İmamoğlu yüzde 54 oranına ulaştı, rakibi ise yüzde 45'te kaldı.

İki aday arasında 700 bin fark oluştu.

Sonuçları en doğru şekilde tahmin eden firma KONDA oldu.

Twitter hesabından açıklama yapan şirket, 'Her bilgi ancak kaynağı kadar güvenilirdir. KONDA verilerinin gerçek kaynağı, dürüstçe çalıştığı kanıtlanmış saha ekibimize teşekkür ederiz.' ifadelerine yer verdi.

Sadi Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama Sadi Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik Bahçeli'den yazılı açıklama Bahçeli'den yazılı açıklama Meral Akşener: 23 Haziran seçimleri, iktidar ve küçük ortağına ciddi bir uyarıdır Meral Akşener: 23 Haziran seçimleri, iktidar ve küçük ortağına ciddi bir uyarıdır 23 Haziran seçimlerini bilen tek anket şirketi 23 Haziran seçimlerini bilen tek anket şirketi İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Her şey çok güzel oldu’ pozu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Her şey çok güzel oldu’ pozu Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek YSK, İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak YSK, İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak Seçimde AK Parti'li görevliye provokatif müdahale Seçimde AK Parti'li görevliye provokatif müdahale Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde kullandı Ekrem İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Yıldırım oyunu kullandı AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Yıldırım oyunu kullandı

Seçim SüreciEkrem İmamoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı