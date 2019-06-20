USD (Alış - Satış) : 5,85 - 5,86 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,57

Sıcak Haber : Genelkurmay çatı davasında cezalar belli oldu!..

Karı koca başlarından vurulmuş olarak bulundu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde karı koca evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu.

3. Sayfa / 20 Haziran 2019 Perşembe 10:33
Karı koca başlarından vurulmuş olarak bulundu

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Muhammet ve Ayşe Yalçınkaya çiftinin yakınları haber alamadı. Bunun üzerine yedek anahtarla kapıyı açarak içeri giren çiftin yakınların karı kocanın cesetleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin başlarından av tüfeğiyle vurularak öldüğünü belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Yalçınkaya çiftinin cesetleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evdeki av tüfeğine el konuldu.




Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

PolisDevlet HastanesiSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı