Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, 23 Haziran seçimleri, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın ve Türkiye'deki göçmenlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Bakan Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu şunları söyledi;



3-4 yeni yetme milletin aklıyla alay etmeye çalışıyorlar. Ellerine geçirdikleri güçlerle beraber yarın bunların İstanbul'da Türkiye'de yapacaklarına kimse müsaade edemez. Emeğimize kim halel getirirse üzerine buldozer gibi gideriz. Bu bir edepsizliktir. Size itimat eden kişiyi bir otel odasında aldatacaksınız. meseleyi başka bir tarafa geçmeye çalışacaksınız.







'YILDIRIM, YAYINDA DİKKATLİ VE SAYGILI BİR ÜSLUP KULLANDI'



Bakan Soylu; Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak canlı yayına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı;



'Binali Abi, açık oturumda çok dikkatli ve saygılı üslup kullandı. O yayında topluma gösterdiği saygınlık ortaya koydu. İstanbul'u yönetmeye talip, kendi hazırlıklarını ortaya koymuş, samimiyetini nitelemeye çalışan bir kişi olarak ortaya koydu. Karşı taraf da vıcık vıcık bir yapıydı. Yüzüne karşı doğru bilinen birçok şeyi saptırmaya, çarpıtmaya, yalan dünyası oluşturmaya çalıştıran bir yapıydı. Cenab-ı Allah görüyor. 17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatla vefa gösteren Binali Yıldırım var. İstanbul vefayı sever. 2-3 günden beri geçmişte gördüğüm ne kadar insan varsa karşılaşıyorum. Hatta ölecek miyim diye espri yaptım. İmamoğlu ne yapmış? Beylikdüzü'nü niye konuşmuyoruz diyor bir gazeteci? 37 vadi var ikisini gerçekleştirmiş. 5 yılda 5.4 performans. İstanbul yüzde 5'lik performansa emanet edilirse İstanbul'a haksızlık yaparız. '



'6 AYA KADAR ARAPÇA TABELALARIN TAMAMINI DEĞİŞTİRECEĞİZ'



Katıldığı yayında Türkiye'deki göçmenlerle ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bakan Soylu 'Ben nasıl kurallara uyuyorsam Suriyeli de kurallara uyacak. Bu yıl 50 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz. İstanbul'u kaçak göç merkezi yapamayız. Şu anda Göç İdaremizin önemli bölümü burada çalışıyor. İstanbul'da kaçak göçmen bırakmayacağız. Ülkesi neresi ise göndereceğiz. Bugün Suriyelilerin, Afganlıların Türk ekonomisine katkısı var. Çok ağır işlerde Türkiye onlardan istifade ediyor. İstanbul'a söylüyoruz. 6 ay bize süre verin. Herkes bizim kurallarımıza uyacak. Bu kadar açık ve net. Burada nizama ve kurala herkesi uydurmak zorundayız. Türkiye'de 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz. Kilis'te yaptık. Bir standart var Türkçe oluyor, altına Arapça yazıyorsa yazsın. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak.' dedi.

