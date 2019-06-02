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Bu sabah yakalandılar! İşte ilk görüntü...

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, bayramda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı.

3. Sayfa / 02 Haziran 2019 Pazar 09:04
Bu sabah yakalandılar! İşte ilk görüntü...

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Ramazan Bayramında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 kişinin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polisinin de desteğiyle merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Ekipler, Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak : İHA

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Adli Tıpİl Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyetSuriye


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