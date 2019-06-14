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Sürücü vitesleri karıştırdı, oğluyla bahçeye düştü

Bahçelievler’de iddiaya göre araç sürücüsü, otomatik vites arabayı ileri ’D’ yerine, geri ’R’ ye takınca kaldırımı aşıp bahçe duvarından aşağıya uçtu. Arabadan oğlu ile birlikte sağ çıkan kadın hastaneye sevk edilirken, bahçedeki evin duvarında ve camında da hasar meydana geldi.

3. Sayfa / 14 Haziran 2019 Cuma 16:25
Sürücü vitesleri karıştırdı, oğluyla bahçeye düştü
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Olay, Yenibosna Radar mevkisinde bulunan bir sokakta meydana geldi.

34 ZN 0148 plakalı araç sürücüsü bir kadın park halindeki aracını çalıştırdı. Sürücü çevredeki vatandaşların iddiasına göre otomatik vitesi 'D' ileri yerine 'R' geri vitese taktı. Araç ile bir anda kaldırımı aşan sürücü bahçe demirlerini de yıkıp bahçeye uçtu.

Sürücü ve yanındaki küçük oğlu çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin de tedbir amaçlı çağrıldığı olay yerinde, can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçta ve çarptığı bahçe katının duvarı ile camlarında maddi hasar meydana geldi.

Yaşananlar ise 'faciadan dönülmüş' dedirtti. Kaynak : İHA

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