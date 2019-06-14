Havuz Suyuna Dikkat

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerin adresi havuzlar olduğunu söyledi.



Site ya da işletmelerin havuzlarına girecek olanların mutlaka temizliğine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, “Toplu olarak kullanılan havuzların temizliği iyi yapılmıyorsa, bakteri, virüs ve parazit gibi mikroplar barındırabilir. Havuza girenler öncesinde duş almıyorsa günün teri, makyajı gibi her türlü kimyasallar bu havuz suyuna karışabilir. Çoğalan bu mikroplar göz dokularına yerleşerek sağlık sorunu ortaya çıkarabilir. Özellikle alerjisi olanlar çok dikkat etmesi gerekiyor, hatta havuza girmemesi gerekiyor. Havuz sonrası ise mutlaka duş alın” dedi.







“Mutlaka doktora başvurun”



Çoğunlukla klor ya da diğer dezenfektanların gözde oluşturduğu alerjik reaksiyonlar kaynaklı gelişen kırmızı göz sendromu ve havuz konjonktiviti denilen mikroorganizmalara bağlı infeksiyöz göz nezlesi gibi görme engeli oluşturacak kadar ağır göz hastalıklarına neden olabildiğini kaydeden Özdemir, “Bunun için yeterince temizlenmiş ve bilindik yerlerdeki havuzların tercih edilmesi gerekmektedir. Gözünüzle ilgili eğer bir sorun yaşıyorsanız, gözünüzü ellemeden ve kulaktan dolma bilgiler ile tedavi uygulamadan mutlaka bir uzman doktora görünmeniz önemlidir' diye konuştu.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.