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Askerlik teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi

Askeralma Kanunu Teklifi'nin ilk 2 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Güncel / 13 Haziran 2019 Perşembe 17:57
Askerlik teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi

Askerlik süresini kısaltan ve bedelli askerliği sürekli hale getiren düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklifin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi.

İlk 2 maddenin kabülünün ardından Genel Kurul sona erdi.

Görüşmelere 18 Haziran Salı günü devam edilecek.

Genel Kurul, Savunma Bakanı Akar’ın muhalefetin itirazlarını alması, AK Parti kanadında değerlendirilmesi için kapandı. Muhalefet de Akar’ın kendileriyle paylaştığı konuları yetkili kurullarında ele alacak.

YENİ SİSTEM

Yeni sistem askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşürüyor.

Er ve erbaşlar isterse 6 ay daha maaş alarak askerliğe devam edebilecek, yüksekokul mezunları yedek astsubay olarak askerlik yapabilecek.

Askerliğini yedeksubay olarak yapmayı tercih eden doktorlar, devletteki mecburi hizmetini tamamlamış sayılacak.

Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek, her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Fazla başvuru olması durumunda kura çekilecek.

Memur maaş katsayısına göre değişecek olan bedel bu yıl için 31 bin lira civarında olacak.

Bedelli askerlik başvurusunun kategorize edilebileceği, yaş grubuna göre öncelik verilebileceği belirtiliyor.

Genel Kurul


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