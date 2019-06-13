Apple Intel’in modem birimini satın almak istiyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, akıllı telefonlar için bağlantı modemleri üreten Intel'in modem departmanını satın almak istiyor. Özellikle Qualcomm ile yaşadığı patent anlaşmazlıklarıyla bir hayli geride kalan Apple, yarı iletken üreticisi Intel'in modem birimini satın almak için görüşmelerini sürdürüyor.



Intel, modem birimini parçalar halinde satmaya sıcak bakıyor. Intel'in Almanya'daki çip üreticisi Infineon'un modem operasyonlarını satın almasının ardından, Intel'in söz konusu modem biriminin en güçlüsü olarak değerlendirilen Almanya'daki birimiyle Apple yakından ilgileniyor.







APPLE KENDİNE ÖZEL BİR MODEM OLUŞTURMAK İSTİYOR



Olası anlaşmanın Apple'ın kendi cihazlarına özel bir modem oluşturma planlarını destekleyeceğine dikkat çekilirken, iki şirket arasındaki görüşmelerin geçen yıldan bu yana devam etmesi ve henüz sonuçlanmaması sebebiyle söz konusu anlaşmanın başarısız olabileceği vurgulandı.



Bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise Apple, Qualcomm ile yaşadığı patent sıkıntıları nedeniyle Intel'in modem birimini satın almak için görüşmelere başladı, ancak daha sonra Qualcomm ile her konuda anlaşan Apple, Intel ile görüşmeleri sonlandırdı.



