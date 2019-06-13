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Antalya'da hastanede patlama

Antalya'da, özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3. Sayfa / 13 Haziran 2019 Perşembe 10:10
Antalya'da hastanede patlama

Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, tamiratı yapan işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

KLİMA BAKIMI YAPILIRKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ

Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Polis yetkilileri olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.



'İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Klima ünitesinden kaynaklandığını düşündüğümüz patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.' dedi.


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