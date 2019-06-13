Antalya'da hastanede patlama

Antalya'da, özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinde tamir sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, tamiratı yapan işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
KLİMA BAKIMI YAPILIRKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ
Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Polis yetkilileri olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
'İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'
Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Klima ünitesinden kaynaklandığını düşündüğümüz patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.' dedi.