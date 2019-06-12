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Çeşme Marina’da Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Faaliyete Başladı

Çevreye verdiği önem ve çevre projelerine katkısı ile ön plana çıkan Çeşme Marina bir ilke daha imza attı.

Teknoloji / 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:51
Çeşme Marina’da Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Faaliyete Başladı

Zorlu Energy Solutions (ZES) işbirliği ile Çeşme Marina'da biri Çeşme Marina çekek sahasında, diğeri de Çeşme Marina Ticari Alan otoparkında olmak üzere 2 adet elektrikli araç şarj istasyonu, elektrikli araç sahiplerinin kullanımına açıldı.

Şimdilik sadece 2 istasyon ile başlayan projede, her istasyonda aynı anda 2 araç şarj edilebiliyor. Yetkiler tarafından yapılan açıklamaya göre bir istasyon, bir aracı, 30 dakikada % 80 şarj seviyesine ulaştırabiliyor. Bu istasyonlar sayesinde daha çok kişinin çevreci, tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz elektrikli araçları kullanmaya başlayacağı ve çevreye verilen zararın da azalacağı düşünülüyor.

Elektrikli Araç


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