Sıcaktan bunalan köpeğe dondurma

Ağrı’da yaz mevsimiyle beraber aşırı sıcak havalar insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilerken sokakta sıcaktan bunalan yavru köpeği gören Fırat Ergül, kendisine aldığı dondurmayı köpeğe vererek serinlemesini sağladı. Sokak köpeğinin dondurmayı iştahla yalamasına sevindiğini söyleyen Ergül, köpeğin dondurma yedikten sonra peşini bırakmayıp eve kadar takip ettiğini söyledi.



Yavru köpeği sahiplendiğini ve ona her gün kendisine aldığı dondurmadan aldığını belirten Ergül, ‘’Sokakta arkadaşlarla oyun oynarken sıcaktan bunalıp dondurma yemeye karar verdik. Sonra bakkaldan dondurma aldık. Tam yemeğe başlayacaktım ki bu köpeğin bize baktığını ve susamış olduğunu gördüm. Hemen ona kendime aldığım dondurmadan verdim. Dondurmayı iştahla yaladığını görünce çok şaşırdık. Sonra peşimden ayrılmadı. Bende onu bırakmak istemedim’’ dedi.



Yavru köpeğin dondurma yiyişini çok sevdiğini dile getiren Ergül, köpeği sahiplendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



‘’Köpeğe ilk dondurmayı verdikten sonra peşimden beni eve kadar takip etmesiyle onunla aramızda bir bağ oluştuğunu anladım. O günden beri ben bakıyorum ona. Kapımızın önünden hiç ayrılmıyor. Babam harçlık verince, ona da kendime de dondurma alıyorum. Köpeğe çok alıştım. Onunla normal bir arkadaşım gibi oyun oynuyorum.’’



Hayvanlarında insanlar gibi açlık ve susuzluk çektiklerini söyleyen Ergül, sergilediği davranışla örnek teşkil etti. Ergül, ‘’Havyaları sevmeliyiz, çünkü onlarda bizim gibi can taşıyor’’ ifadelerini kullandığı konuşmasında, ‘’Köpeği o halde görünce bizim gibi onunda susadığını düşündüm. Ama onlar bizler gibi değil. Biz o an gidip bir şeyler alıp susuzluğumuzu giderebiliyoruz. Karnımızı doyurabiliyoruz. Ama onlar bunları yapamıyor. Bu yüzden onu öyle bırakmak istemedim. Ona aldığım dondurmayı vermek istedim. Hayvanlarda canlı. Onlarda bizim gibi acı çekiyor. Karınları acıkıyor. Onlara kötü davranmamalıyız. Bu köpek en iyi arkadaşlarımdan biri oldu. Onunla çok güzel oyunlar oynuyoruz. Peşimden koşuyor’’ ifadelerine yer verdi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.