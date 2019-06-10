Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Manavgat'ın Ulualan Mevkii'nde bulunan toprak pistten eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Pilot Levent Arslan ile Devrim Gün ve Ataberk Gökmen'in bulunduğu uçak, Sorgun Mevkii'ndeki karpuz tarlasına çakıldı.



Kazayı görenler yardım için uçağın düştüğü alana koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Uçaktan pilot ve 2 yolcu, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Pilot Levent Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar Devrim Gün ve Ataberk Gökmen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ataberk Gökmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Devrim Gün ise tedavi altına alındı.



VALİ KARALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun mevkisi yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise ağır yaralı olduğunu bildirdi.



Karaloğlu, "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.

