Bedelli askerlik için yaş önerisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu. MHP, 27 yaşını bitirenlere öncelik tanıyalım teklifi sundu.



Meclis'te grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla çıkması için bayram sonrasına ertelenen Askerlik Kanunu Teklifi üzerinde çalışmalar başladı.



CHP 65 maddelik teklifte 12 değişiklik istedi. Askerlik süresinin 6 aya düşürülmesinin orduda yaratacağı zafiyetin ele alınmasını isteyen, diğer ülke ordularında uygulanmayan yedek astsubaylık statüsünün sıkıntı oluşturacağı görüşünü savunan CHP, bedelli askerlikücretinin de düşürülmesini istiyor. CHP'nin itiraz ettiği bir önemli madde de 'olağanüstü hal veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllülerin askerlikten muaf tutulması' maddesi. CHP bu maddenin tekliften çıkarılmasını istiyor.



'BU DURUM NASIL İZAH EDİLECEK?'



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kanun teklifinde 22 yaşını dolduran herkesin kura çekmek suretiyle bedelli askerlik yapmasını sağlayan maddeyle ilgili şunları söyledi:



'Bugüne kadar bedelli askerliğin gerekçesi belli yaşa gelmiş iş ve meslek sahibi kişilerin düzenlerinin bozulmaması idi. 32 yaşındaki doçent ile 21 yaşındaki öğrencisinin aynı kuraya katılıp 21 yaşındakine kurada bedelli askerlik çıkıp bir ay, 32 yaşındaki doçentin kura çıkmaması nedeniyle altı ay askerlik yapması nasıl izah edilecek? Bu durumda kura çıkmayan doçent altı ay askerlik yapacak, öğrencisi bir ayda tezkere alacak şekle dönüşmez mi? 'Bedelli askerlik kura çekiminde 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınır' şeklinde değişiklik yapılmalıdır.'







BAYRAMDAN SONRA ELE ALINACAK



AK Parti'den yapılan açıklamada teklifin bayramdan sonra 11 Haziran'da Genel Kurul gündemine alınacağı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre teklif genel kurulda görüşülmeden önce AK Parti grubu toplantısının ardından yapılacak kapalı bölümde milletvekilleri ile de değerlendirilecek. Bu arada diğer siyasi partilerin de eleştiri ve önerileri alınacak. Bunların ardından nasıl bir tavır alınacağı belirlenecek.

