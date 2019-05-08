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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyorlar

Reform Eylem Grubu’nun 6. toplantısı, 9 Mayıs Avrupa Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

Siyaset / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 9 Mayıs Avrupa Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'da başlayacak. Söz konusu toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak ilk Reform Eylem Grubu olma özelliğini taşıyor. Siyasi reform sürecinde önemli bir ivme unsuru olan Reform Eylem Grubu, AB üyelik sürecine yönelik gerçekleştirilecek siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar ve AB ile vize serbestisi diyaloğunda kalan son 6 kritere yönelik atılacak adımları ele alacak. Kaynak : İHA

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