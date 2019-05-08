CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

CHP İstanbul'un tamamında seçimlerim yenilenmesi talepli tam kanunsuzluk başvurusunu YSK'ya yaptı.



Başvuru dilekçesinde; sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük tespiti nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında seçimlerin iptali istendi. CHP, ayrıca 24 Haziran seçimlerinin de iptalini istedi.







CHP adına başvuruyu yapan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"24 Haziran'da da Türkiye genelinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişi sandıklarda görev yaptı. 24 Haziran'da gerçekleşen seçimi de iptal etmek zorundasınız. Tam kanunsuzluk sebebiyle başvurduk. Tam kanunsuzlukta süre şartı aranmaz. YSK kendi iptal kararıyla 24 Haziran seçimleri de iptal edilmek zorunda.



YSK önceki tüm kararlarında şunu söylüyor; bir usulsüzlük varsa dahi bu seçimin iptalini mümkün kılmaz. Sandık kurullarının teşkilinde sorun varsa beni ilgilendirmez diyordu. Önceki tüm kararlarda iradesini seçmenin iradesinden yana koydu Referandumda gerçekleşen mühürsüz oy kararı. Esas olan seçmen iradesidir dedi. Şimdi ne değişti? Sandık kurullarında görev yapan kişilerin o sandıktan çıkan sonucu etkilediklerine dair somut bir delil AK Parti'nin itiraz dilekçesinde dahi ortaya konmadı.



"SEÇMENİN İRADESİNİ NASIL YOK SAYARSINIZ?"



Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ediyorsanız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da mazbatasını iptal etmek zorundasınız. İstanbul'da görev yapan sandık kurulu başkan ve üyelerini Sayın İmamoğlu mu belirledi? Siz seçmenin iradesini nasıl yok sayarsınız. Ben sandık başında iş ve işlemlerinde usulsüzlük olmasa dahi seçmenin iradesine müdahale ederim diyorsanız 24 Haziran'a da müdahale etmelisiniz. 24 Haziran'da da sandık kurullarında görev yapan on binlerce kişiyi de incelemek zorundasınız."



YSK, CHP'nin itirazını saat 15.30'daki toplantıda görüşecek.





