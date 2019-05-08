USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Sıcak Haber : Bodrum'da korkutan deprem!!..

2019-DGS başvuruları için bugün son gün

2019-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular bugün sona eriyor.

Eğitim / 08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:21
2019-DGS başvuruları için bugün son gün

Yıl içerisinde tek oturum halinde yalnızca bir kez gerçekleşen DGS'de başvurular bugün sona eriyor. Açık öğretim ön lisans programlarında okuyan ve meslek yüksekokullarını bitirerek eğitimlerini dört yıllık lisans ile sonlandırmak isteyenleri ilgilendiren DGS başvuru işlemleri internet üzerinden gece saat 23.59'a kadar devam edecek.

ÖSYM, DGS için 120 TL ücret belirledi. Adayların mağduriyetini giderebilmek için geç başvuru süresi de koyan ÖSYM, bu tarihi de 21 Mayıs olarak belirledi. Geç başvurular için sınav ücreti 180 TL ve aynı gün yatırılmak zorunda.

DGS, bu sene 30 Haziran tarihinde tek oturum halinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı