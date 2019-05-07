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Kılıçdaroğlu: Sahtekarlık varsa 39 ilçede seçim yenilensin

Grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimin iptali kararı üzerinden YSK'yı sert ifadelerle eleştirdi, "Ortada bir hukuk cinayeti var" dedi. Sadece büyükşehir belediye seçimlerinin yenileneceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Seçim yenilenecekse 39 ilçede bütün seçimler yenilenir" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 07 Mayıs 2019 Salı 14:08
Kılıçdaroğlu: Sahtekarlık varsa 39 ilçede seçim yenilensin
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YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından CHP'de dün akşam MYK bu sabah da PM toplantıları yapıldı.

Süreçte izlenecek yol toplantılarda masaya yatırıldı. Beklenildiği gibi boykot yerine 23 Hazrian'daki seçime katılma kararı alındı.

Şu sıralarda ise CHP meclis grup toplantısı düzenleniyor. Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

'İnsanlar hukuktan yana oyunu verdi, adayımızın daha iyi yöneteceğini düşündüğü için oyunu verdi. İstanbul'a gelince kumpas kurmaya başladılar. Milletin iradesine, demokrasiye kumpas kudular. Kiminle? YSK'daki bazı hakimlerle kumpas kurdular. Biz dürüst davranan bir YSK istiyoruz. Benzer kararların arkasında duran bir mahkeme istiyoruz. Esen rüzgara göre değil kanuna, hukuka ve vicdana göre karar veren bir YSK istiyoruz. Şikayetler geldi, olabilir. YSK bakacağım dedi. Gayet normal bakabilir. 39 ilçedeki bütün geçersiz oylar sayıldı. Sonuç Ekrem İmamoğlu. 6 ilçede bütün sandıkları sayacağız dediler. Baktılar değişmiyor, Büyükçekmece üzerinden bir operasyon yapabilir miyiz diye evlere bakmaya başladılar. Sahte tutanaklar tuttular. İtiraz edecekleri bir şey kalmadı, vazgeçtiler. 22 ilçede sondajla belirli sandıkları yeniden sayacağız dediler. YSK'nın tarihinde böyle bir şey yoktur. 57 sandığı saydılar sonuç diye değişmedi.

'VERİLEN MAZBATAYI İPTAL ETTİLER'

Baktılar olmuyor. Sandık kurullarının oluşumunda bir hata var dediler. Sandık kurullarını biz oluşturmadık, AK Parti de oluşturmadı. Daha önceki seçimlerde de yaptılar. İtiraz yoktu. Bunların değişmesi lazım dediler. Bunu gerekçe gösterilerek verilen mazbatayı iptal ettiler. Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasi baskılara boyun eğmez. Vicdanıyla adaletle karar verir. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalamaz. Devletin temeliyle oynadılar. 7 tane hakim aracılığıyla yaptılar. Kumpası CHP yapmadı, onu anlamışlar. Bu işte bir gariplik var onun için itiraz ediyoruz diyorlar. Ne oluyor peki? Oturuyorlar YSK içindeki 7 çete mensubu hakim iptal karar veriyorlar.

7 çete mensubu arka kapıdan AK Parti'nin belirli çevreleriyle diyalog kurarak seçimi iptal ediyorlar. Bunu takip ediyorduk zaten. YSK'ya 7 madde halinde çağrı yaptık. YSK yasalara kanunlara uymak zorundadır dedik. YSK seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak itiraz gerekçesi üretmesini reddetmek zorunda dedik. YSK iktidar sahiplerinin kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK demokrasi değil seçimsiz bir Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır. YSK hukukun üstünlüğünü mü yoksa iktidarın üstünlüğünü mü savunacaktır? YSK'da hakimler mi var yoksa iktidarın taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? Bugün geldiğimiz notkada iktidarın taşeronu 7 kişi var. YSK'nın iktidarın demokrasiye kumpasını bozmak zorundadır dedik.

'NEDEN SADECE BÜYÜKŞEHİR?'

Ramazan gününde haram yemeği kabul ettiler. Kul hakkı yemek ne zamandan beri hakimlerin görevi oldu? Vatandaşın iradesine kumpas kurmak ne zamandan beri çete üyesi hakimlerin görevi oldu. Biliyorum bunu söyledim diye tazminat davası açacaklar, açmazsanız namertsiniz. İlk kez mühürsüz oylar için çete mensubu ifadesini kullanmıştım. Neden çete mensubu diyorum? Ortaya bir sandık koymuşsunuz. Seçim yenilenecekse 39 ilçede bütün seçimler yenilenir. Neden sadece büyükşehir belediye başkanlığı? Sen neye göre karar veriyorsun? Bu hukuka saygı göstermek adaleti dışlamak demektir. CHP olarak biz ne yapacağız. Kimse şunu unutmasın. Hangi görüş, inançtan olursa olsun, demokrasiyi birlikte savunacağız.

'ORTADA HUKUK CİNAYETİ VAR'

Milletin vicdanı kanıyor, adaletsizlik karşısında susan dilsiz şeytandır. Adaletsizlik karşısında mücadele etmek bizim namus borcumuzdur. Her kişi için adaleti arayacağız. Adalet egemen güçlerin adaleti değildir. 82 milyonun adaletidir. Üstelik ramazanın birinci gününde hak ihlal ediyorsunuz. Bir kişinin hakkını yiyorsunuz. Yedili çeteye soruyorum, hangi inançta hak yemek vardır. Taşerondan hakim olmaz, üç kağıtçıdan hakim olmaz. Hakim ahlaklıdır, hakim vicdan sahibidir. Adalet gelsin diye her türlü mücadeleyi yapan insandır. Bu kararla seçmen iradesini reddetmişlerdir. Milyonlarca kişi sandığa gitti oy kullandı, 7 kişinin sözü geçti. Vicdan taşıyorsak YSK'daki çetelere ders vermek zorundayız. O çeteler hukuku katlettiler. Milletin iradesini yok saydılar. Siz tarihin önünde suçlusunuz. Hiçbir baba çocuğuna bu kadar ağır ve kötü bir miras bırakamaz. Ortada bir hukuk cinayeti var. 23 Haziran'da bu millet yeniden tarih yazacak.

'İMAMOĞLU BU SAATTEN SONRA CHP'NİN ADAYI DEĞİL'

Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değildir bu saatten sonra. 16 milyon İstanbullu'nun adayıdır. İmamoğlu bu süreçte su ücretlerinde yzüde 40 indirim yaptı. Zenginler için değil fakir fukara için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelesına TC ekledi. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun diyorum. 0-4 yaş arası çocuklu annelere otobüs ücretsiz dedi. Öğrencilerin aylık kartını 85'ten 50 liraya indirdi. Dini ve milli bayramlarda otobüsler bedava olacak dedi. Ekrem İmamoğlu bir kişiden talimat almayacak artık, saraydan talimat almayacak, 16 milyon İstanbulludan alacak.

Madem yenilemek istiyorsun diyorum YSK'daki çetelere istediğin kadar yap biz galip çıkacağız. Gücünüzü nereden alırsanız alın, gücünüz bizi etkilemez. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Saraydan güç alanlar bir gün hesap vereceklerdir. Adaleti satanlar göreceksiniz tarih neler yazacak. Adalet sıradan bri kavram değildir. Adalet kul hakkı yememektir.'

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