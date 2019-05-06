YSK’da kritik hafta! İstanbul seçimlerinin akıbeti belli olacak

İstanbul seçimlerine iptal edilerek yenilenme talebiyle YSK'ya olağanüstü itirazda bulunan AK Parti kısıtlı seçmen, ölü seçmen, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yerine oy kullanma, zihinsel engellilerin durumu ile kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve görevlilerin araştırılmasını istemişti.



MHP ise, Maltepe'deki sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılması talebinde bulunmuştu. YSK tarafından kısıtlı seçmen ile sandık kurulu başkan ile üyelerinin araştırılması kararı verilmişti. SK'nın ilçe seçim kurullarından gönderilen bilgi ve belgeleri inceleyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili nihai kararını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Araştırma sonuçları üzerinde incelemelerde bulunacak olan heyet bir ara karar verebilir. Araştırmaların yeterli görülmesi halinde ise YSK nihai kararını vermesi bekleniyor.



Kısıtlı seçmen



YSK, AK Parti'nin itiraz dilekçesinde öne sürdüğü 41 bin 132 kısıtlı seçmen iddiasının araştırılmasına karar vermişti. İstanbul seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmen, ölü seçmen, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yerine oy kullanma, zihinsel engellilerin durumu ile kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve görevlilerin araştırılmasını istemişti. YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda verdiği ara kararda ise sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından bilgi istemişti.



Ek dilekçe



İstanbul seçimlerine ilişkin yapılan olağanüstü itirazların hukuki dayanağının olmadığını iddia eden CHP ise AK Parti ve MHP tarafından yapılan başvuruların reddedileceğini öngörüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu YSK'nın kısıtlı seçmenlerle ilgili çizelgesini paylaşarak, YSK'nın bulgularına göre İstanbul'un tüm ilçelerinde 766 “kısıtlı seçmen” bulunduğunu belirtmişti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldığı bir TV yayınında “KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz” dedi.